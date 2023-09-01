تفاصيل مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات في قطاع «القاهرة - بني سويف

كشفت وزارة النقل، عن التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة في قطاع «القاهرة - بني سويف» بطول 125 كيلومترا وعقد صيانة لمدة 5 سنوات شامل قطع الغيار، مؤكدة في تقرير لها، أن المشروع سيحقق العديد من المزايا لمنظومة السكك الحديدية في مصر.

تفاصيل مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات

- يتم المشروع وفق بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف شركتي «تالس أسبانيا - أوراسكوم».

- يتكون المشروع من 17 برج إشارات و65 مزلقانا.

- تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط «القاهرة - بني سويف» سيسهم في زيادة عوامل التحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات.

- المشروع يعمل على تقليل فترة التقاطر بين القطارات.

مزايا المشروع

- زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد.

- تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة.

- يتم تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

- نظام التحديث نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

- روعي في التعاقد تنفيذ خطة توطين لكل مكون يمكن تصنيعه بمصر مثل الكابلات وقضبان ومفاتيح السكك الحديدية لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية ونقل الخبرة.

وأشارت وزارة النقل إلى استمرار تطوير منظومة السكك الحديدية، سواء بتطوير نظم الإشارات أو تطوير خطوط السكك الحديدية، وإضافة نوعيات جديدة من القطارات التي تجذب أكبر عدد من الركاب لجودة خدماتها.