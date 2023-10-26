«تراجع 85 جنيها خلال ساعات».. خبير يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس، بشكل ملحوظ، وهو ما جعل الخبراء يتحدثون عن أسباب انخفاض الأسعار في مصر بهذا الشكل، ودفع المواطنين للتساؤل عن سبب الانخفاض الكبير وأسبابه.

وقال الدكتور حسام العجمي رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة جولد بيليون لتداول الذهب، إنه خلال الأيام الماضية ارتفع سعر الذهب بشكل كبير وسريع، وهو ما يؤدي إلى انخفاض قوي وسريع أيضا، لتصحيح الأسعار، حيث انخفض اليوم بإجمالي 85 جنيها.

أسباب انخفاض الذهب

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أحد أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم بهذا الشكل العنيف هو تخفيض البنك المركزي القيود وتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، وهو ما قلل الطلب على الدولار في السوق للتعامل به، وبدوره انخفضت قيمته وانخفض سعر الذهب الذي يتم تحديده بناء على أسعار الدولار.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الذهب بهذا الشكل الكبير، اتجه الكثير من المواطنين الذين اشتروا الذهب بسعر رخيص لبيعه لتحقيق أرباح مرتفعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع المعروض وكميات الذهب في السوق، والذي بدوره خفض من الأسعار مقابل الطلب.

ولفت العجمي، إلى أن الأسعار المحلية في السوق والصاغة هي نفسها، ولكنها خلال الفترة المقبلة ستتأثر بأسعار الذهب العالمية، فإذا ارتفع السعر العالمي سيرتفع السعر في الصاغة.

أسعار الذهب غير ثابتة

وأوضح أنه من الممكن أن ترتفع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومهما استمرت الخسائر في أسعار الذهب وطالت لكنها يجب أن تعود مره أخرى للارتفاع، فكل انخفاض سيأتي بعده ارتفاع، خاصة أن الذهب ادخار طويل الأجل لا يفضل بيعه قبل عام ونصف من تاريخ الشراء.