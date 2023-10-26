انخفاض أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الخميس 26-10-2023

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم، عقب الانخفاض الأول خلال الدقائق الأولى من اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

انخفاض عيار 21 بقيمة 45 جنيها

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضًا بقيمة 45 جنيها، عقب انخفاضه 5 جنيهات صباحا، ووصل سعر الجرام إلى 2575 جنيهًا، مقابل 2615 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2943 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 بسعر 2207 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب 20 ألفًا و600 جنيه.