طرق تقسيط مديونية العداد على 36 شهرا.. اعرف الخطوات بالتفصيل

يضطر عدد كبير من المواطنين في بعض الأحيان لتقسيط مديونية عداد الكهرباء ويتساءلون عن الخطوات الواجب اتباعها والمستندات المطلوب تقديمها لتقسيط مديونية عداد الكهرباء للقطاع المنزلي دون فوائد، وخلال السطور التالية توضحها «الوطن» ، وفقًا لوزارة الكهرباء.

وأوضحت وزارة الكهرباء الخطوات الواجب اتباعها لتقسيط مديونية فواتير استهلاك عداد الكهرباء الشهري دون أي فوائد على مدة 36 شهرًا، وهي كالآتي:

خطوات تقسيط مديونية فواتير عداد الكهرباء

1- يقوم المشترك بتقديم طلب في شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- إرفاق صورة البطاقة القومية لتقسيط المديونية في الطلب المقدم.

3- يكون من حق شركة الكهرباء، تطبيق فائدة بـ 14% على كبار المشتركين وللقطاع التجاري حال تجاوزت مدة المديونية لـ3 أشهر.

لا توجد أي فوائد في هذه الحالة

4- لا توجد أي فوائد على المشترك حال كانت المديونية بسبب تقصير الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهري.

5- من حق المنتفع تقسيط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها دون فوائد حتى لو بلغت 10 سنوات.

6- لا يوجد تطبيق فوائد على القطاع المنزلي ويمكن للمشترك تقسيطها على 36 شهرا.