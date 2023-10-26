نائب رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية: مصر تحمل قضيتنا على عاتقها

أعربت منال العبادلة نائب رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية في مصر، عن شكرها للدولة المصرية والقيادة السياسية، على جهودهم المبذولة ودعم قطاع غزة، موجهة الشكر للمرأة المصرية رائدة النضال في الوطن العربي الحافظة للتاريخ الفلسطيني مثل شقيقتها الفلسطينية وتحمل القضية على عاتقها.

دور المرأة الفلسطينية

وأضافت «العبادلة» خلال صالون المرأة الذي عقد بنقابة الصحفيين، أن المرأة الفلسطينية هي أيقونة للنضال والكفاح وتلعب دورا مهمًا كبيرًا في تحرير الوطن.

وأشارت إلى المناضلات دلال المغربى و شادية أبو غزالة ودورهما في الجبهة الشعبية لتحرير الأراضي الفلسطينية والفدائية زكية شموط التي نفذت 7 عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وجرى أسرها أكثر من مرة وفي إحدى المرات كانت حاملا وحكم عليها بالسجن 12 عامًا فوضعت ابنتها في محبسها وكانت أول طفلة تولد في السجون الإسرائيلية.

وأشارت نائب رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية في مصر إلى المناضلة الفلسطينية ليلى خالد التي اعتقلت على خلفية اختطاف طائرة وأجبرت قائد الطائرة أن يمر على فلسطين لترى وطنها لآخر مرة وكانت عملية الاختطاف أداة للضغط للإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين.

شهداء فلسطين من النساء والأطفال

وشددت «العبادلة» على أن 70% من مصابي وشهداء القطاع نساء وأطفال، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية تربي أطفالها على المقاومة، ولعبت أعظم الأدوار الوطنية والإنسانية كأم وزوجة ومناضلة وأسيرة في سجن.