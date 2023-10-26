تحالف الأحزاب عن «قمة السيسي وماكرون»: تؤكد مكانة مصر على الساحة الدولية

أكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الفرنسية التي عُقدت بالقاهرة خلال الساعات الماضية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمونيل ماكرون، لمناقشة الأزمة الفلسطينية؛ أكدت مدى قوة مصر الدولية ومكانتها بين دول العالم.

وأوضح تيسير مطر، خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن «زيارة الرئيس الفرنسي لمصر وحرصه على الاستماع للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يؤكد أن مصر تتمتع بمكانة كبير بين دول العالم وإشارة بأن الصوت المصري له صدى قوي في تشكيل رؤية العالم تجاه كافة القضايا التي تتعلق بالمنطقة.

العالم حريص على الاستماع لموقف مصر من القضية الفلسطينية

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية «وذلك فضلا عن استجابة العالم لقمة السلام التي عُقدت خلال الفترة الماضية لمناقشة الأوضاع الفلسطينية الصعبة التي كشفت أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر بالمنطقة» مؤكدا حرص العالم على الاستماع للموقف المصري الذي يؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المعيشية.