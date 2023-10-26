حملة لتطهير أماكن تجمعات القمامة ورفع 89 ألف طن بالدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لمتابعة النظافة ورفع النفايات والمخلفات الصلبة من ضواحي المدينة والقرى والوحدات المحلية، بالتنسيق مع المحافظة ورؤساء الوحدات للارتقاء بمظهر المدينة وتلبية احتياجات المواطنين والتخلص الآمن من المخلفات.

وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، أنه جرى رفع 89 ألف طن من المخلفات الصلبة المتنوعة في نطاق المدينة، شاملة الأرياف والقرى والوحدات المحلية في نطاق المدينة من النفايات، وتم تفريغ الحاويات في شارع بورسعيد وشارع المعاهدة وميدان المحطة والقنطرة والأسواق الحضارية وشارع الجيش المصري وشارع 306 وعزبة صقر.

تطهير أماكن تجمعات النفايات للحد من الأمراض المعدية

وعلى نفس السياق قال متولي عبد العال رئيس مجلس مدينة بني عبيد، بأنه تم رفع ونقل تجمعات وتراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بمقلب القمامة الوسيط ومصنع تدوير القمامة بسندوب بالمنصورة وتم رفع مايزيد على 100 طن من القمامة، وتطهير أماكن تجمعات النفايات للحد من انتشار الفيروسات والأمراض المعدية حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

تشكيل لجان متابعة مستوى النظافة في نبروه

كما شكل اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه، لجنة التقييم المشكلة من الدكتور عبده محمدين مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام محافظة الدقهلية للمرور الميداني في نطاق المدينة ومتابعة مستوى النظافة ووضع بعض الملاحظات حول مستوى النظافة التي تم التوجيه بمعالجتها في أسرع وقت، ومتابعة أعمال قطاع النظافة بشوارع المدينة ورفع الصناديق وتفريغها وتجميع مخلفات القمامة من الشوارع ورفع التجمعات إلى المقلب العمومي.