عطل مفاجئ بأتوبيس يظهر كرم ضيافة أهالي رأس غارب.. 3 ساعات في الخير

3 ساعات من كرم الضيافة في مدينة رأس غارب عاشها ركاب أتوبيس تعرض للعطل المفاجئ أثناء رحلته من الصعيد إلى محافظات القناة مرورا بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، إذ أقدم الأهالي على استضافة الركاب في منازلهم وتبادل والتعارف لحين الانتهاء من إصلاح العطل.

أهالي مدينة رأس غارب أكرموا ضيافتنا لمدة 3 ساعات

يقول سيد كراوية أحد ركاب الأتوبيس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أهالي مدينة رأس غارب أكرموا ضيافتنا لمدة 3 ساعات مرة كلمح البصر، ودارت الأحاديث، وتوزيع المأكولات والمشروبات والشاي والفايش وعصير ومياه حتى «شعرنا كأننا في وسط أهلنا وتمنيت لو العطل في الأتوبيس يستمر شوية لاستكمال حلقات السمر والتعارف».

ويضيف: «اللي حصل واحنا واقفين فالشارع جنب الأتوبيس المعطل، أتى إلينا سيدات القرية وطلبوا استضافة سيدات الأتوبيس داخل منازلهم لحين الانتهاء من إصلاح العطل، وهربا من الحرارة واستعادة نشاطهم مرة أخرى».

توزيع العصائر والمشروبات

وأوضح:« لم تمر لحظات حتى قدم شاب يدعى يوسف يوزع عصائر ليمون فريش علينا.. ولم نشعر لحظة أننا غرباء بل ساعات استمر فيها الضحك»، ويضيف محمد جمال أحد ركاب الأتوبيس:«فعلا فيها حاجة حلوة.. قدم إلينا شخص ملامحه كلها شهامة وعزة محمل إلينا بالشاي والأطعمة».