مواقيت الصلاة مع بدء التوقيت الشتوي الليلة.. «الساعة هتتأخر 60 دقيقة»

بعد ساعات قليلة يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي، في تمام الساعة الثانية عشرة اليوم الخميس 26-10-2023، وبموجبه يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، ومع تغيير الساعة وتطبيق الشتوي تتغير مواقيت الصلاة بمقدار ساعة مبكرة عن التوقيت الحالي.

تأخير الساعة 60 دقيقة

ويترقب كثيرون مواقيت الصلوات بعد تغيير الساعة، وذلك وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء في قراره بشأن تطبيق التوقيت الصيفي، الذي ينتهي العمل به اليوم الخميس.

ويبدأ التوقيت الشتوي بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فبدلا من أن تكون الساعة الثانية عشرة صباحا يوم الجمعة 27-10- 2023، سيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الساعة الحادية عشرة مساء يوم الخميس 26 -10-2023.

مواقيت الصلاة في التوقيت الشتوي

وفيما يلي نعرض مواقيت الصلاة بحسب التوقيت الشتوي:

الفجر: 4:38 صباحا

الظهر: 11:39 صباحا

العصر: 2:49 عصرا

المغرب: 5:13 مساء

العشاء: 6:31 مساء.