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أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة: لا تسقط عن المسلم

كتب:

مريم جاد
09:07 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، طريقة قضاء الصلوات الفائتة لعدة سنوات.

طريقة قضاء الصلوات الفائتة لعدة سنوات

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين إن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة ولا تسقط بالتوبة أو الاستغفار.

وأضاف أمين الفتوى، أنه على من فاتته الصلاة مدة قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاة من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.

قضاء الصلوات

وتابع بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أشار إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها».

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