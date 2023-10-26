«تعليم نجع حمادي»: إحالة معلمة للتحقيق بسبب دفتر تحضير الدروس

قرر أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، إحالة معلمة بمدرسة الحلفاية قبلي الابتدائية، إلى الشؤون القانونية للتحقيق، لعدم وجود دفتر إعداد للدروس مع المعلمة، رغم توقيعها في سجل الحضور والانصراف منذ 14 أكتوبر 2023 حتى 26 من أكتوبر 2023، خلال جولة المدير العام بالمدرسة لتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة، لتحقيق الانضباط الدراسي والإداري بالمدارس، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة تكثيف المرور اليومي علي المدارس التابعة للإدارة للوقوف علي المشكلات التي تعوق سير الدراسة وإيجاد حلول سريعة لها.

إدارة نجع حمادي التعليمية

وشدد مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، على تفعيل غرف الأنشطة بالمدرسة، والاهتمام بحالة النظافة التي تحتاج المزيد، وكذا الاهتمام بإشراف الفناء، والأدوار، وعدم بيع أطعمة ومشروبات غير مصرح ببيعها بالمدرسة، واستيفاء جميع مستندات الوحدة المنتجة.

وقام المدير العام، بفحص تكليفات هيئة التدريس، والإشراف، و الجداول المدرسية وقوائم الفصول، و5 سلوك، مؤكدا على ارتباط أهداف الدرس بالواقع و مناسبتها لطرق التدريس الحديثة.

وواصل مدير عام الإدارة، جولته التفقدية، بزيارة مدرسة عرب الرشايدة الابتدائية بالحلفاية قبلي، وتفقد الفصول الدراسية، وراجع السجلات المدرسية، وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات.

رافق مدير عام الإدارة، خلال جولته التفقدية محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد عبد المجيد شمر خ عضو المتابعة وتقويم الأداء، وخالد رضوان أحمد موجه التغذية.