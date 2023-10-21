مصطفى عمار: مصر لم تتوقف لحظة واحدة عن محاولة دخول المساعدات لغزة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن أهم رسائل الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام للداخل والخارج عندما قال إن شعوب العالم تترقب موقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة والمرتبطة بالتصعيد العسكري العنيف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

مصر تدين ترويع المدنيين

وأضاف «عمار»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «DMC»، أن مصر تدين ترويع المدنيين، وتعبر عن دهشتها من صمت العالم على يتعرض ما يتعرض له 2.5 مليون فلسطيني في غزة.

وأكد أن الدولة المصرية لم تتوقف لحظة واحدة عن محاولة دخول المساعدات لغزة، والتعنت والرفض كان من الجانب الإسرائيلي، والرئيس السيسي طلب من نظيره الأمريكي خلال اتصال هاتفي عدم فتح معبر رفح مرة واحدة فقط، فلا يوجد مياه للشرب في غزة ولا دواء، والعالم سيظل مدان لسنوات بسبب الأوضاع في غزة.

الرئيس السيسي يمارس مصطلح الصبر الاستراتيجي

وأوضح أن الرئيس السيسي يمارس مصطلح «الصبر الاستراتيجي» حيث لم يفقد الأمل في الحل عن طريق الدبلوماسية رغم التعنت الإسرائيلي ورغم أن كل دول العالم الكبرى لا ترى إلا مصلحة إسرائيل، مؤكدا أن اشتعال الوضع في غزة سيدفع ثمنه العالم كله.