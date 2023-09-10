«أير كايرو» تبدأ تسيير رحلة إسبوعية بين مدريد وشرم الشيخ في أكتوبر المقبل

أعلنت شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني عن بدء تسيير رحلة إسبوعية بين مدريد وشرم الشيخ، اعتبارا من 29 أكتوبر المقبل، لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من إسبانيا.

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد، أنها ستدعو 30 من كبار منظمي الرحلات الإسبان، للتعريف بالميزة التي تضيفها الرحلة الجديدة إلى شرم الشيخ للمنتج السياحي المصري، موضحة أنها تمكن السائح الإسباني من الجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية.

وأشارت الشركة إلى أنها ستسير رحلات من إسبانيا إلى كل من الأقصر وأسوان، فضلا عن خطوط الشركة الداخلية بين الأقصر والغردقة وشرم الشيخ والقاهرة، مضيفة أن الرحلة بين مدريد وشرم الشيخ سترفع عدد الرحلات الخاصة بـ«أير كايرو» بين المدن السياحية المصرية و5 مدن إسبانية هي مدريد وبرشلونة ومالجا وفالينسيا وبيلباو إلى 10 رحلات إسبوعية.