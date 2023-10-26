حملت مكثفة على محلات الجزارة والأسواق في الدقهلية

كشف مجلس مدينة طلخا أنه جرى شن حملات تموينية بالمركز في مختلف الأماكن من أجل التأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، في ضوء تواصل متابعة أعمال القطاعات الميدانية اليوم الخميس 26 أكتوبر.

وأشار المجلس في بيان له أن الحملات التموينية المفاجئة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن وبناء على توجيهات محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية بخصوص مراقبة الأسواق ومدى جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية المقدمة للمواطنين.

وأكد المجلس أن الهدف من الحملات هو مراقبة الأسواق، والوقوف على مدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين بصفة مستمرة وبالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة طلخا والإدارة الصحية بطلخا والتموين والطب البيطري والبيئة، وهي اللجان الخماسية.

محاضر مخالفات تموينية بالدقهلية

وأشار أن الحملات التموينية تستمر في جهودها لمراقبة الأسعار والمنتجات داخل مركز طلخا وأسفرت عن:

- إعدام 3 كيلو لحم مفروم غير صالح للاستخدام الآدمي لتغير خواصه الطبيعية أخذ عينة من سمك الرنجة وإرسالها إلى المعمل.

- تحرير محضرين عدم حمل شهادة صحية.

وعلى جانب آخر، كشف الدكتور السيد حسنين وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية عن قيام الطب البيطري بشن حملات علي المجازر وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم في محافظة الدقهلية في مختلف الأماكن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 125 كيلو لحوم بلديه ذبح خارج السلخانة صالحه للاستهلاك الآدمي وتم عمل 7 محاضر وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة.