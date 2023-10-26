أحد علماء الأزهر: لابد أن يقابل الإنسان النعمة بالشكر

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلق له جوارح والتي تقوم بعمل ترجمة للقلب والنفس والعقل والروح، فخلق الله للإنسان نعمة القلب والنفس والعقل والروح والجوارح، مشيرًا إلى أنه من بينها نعمة الكلام والقدرة على فهم بعضنا البعض والتعبير عن أحاسيسنا ومشاعرنا.

اللسان آية من آيات الله

وأضاف قابيل خلال لقائه ببرنامج «البيت» مع الإعلامية مروة شتلة على قناة «الناس»، أن الله سبحانه وتعالى جعل اللسان آية من آياته ومعجزة من معجراته، لأنها تعبر عن كل ما في جسم الإنسان، فالكلمة نور وبعض الكلمات فجور والعياذ بالله.

وتابع: «لابد من ذكر نعمة الله في الكلام»، فقال سبحانه وتعالى «ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم».

وأكمل حديثه قائلًا: «دلوقتي كام لغة في العالم، وكام لهجة في مصر، ودي آية من آيات ربنا، ولذلك على الإنسان أن يقول الحمد الله على نعمة اللسان والكلام والتعبير عن اللي جوايا».

مقابلة الإنسان النعمة بالشكر

وأضاف: «لابد من أن يقابل الإنسان النعمة بالشكر والحمد وحسن التصرف، والنهاردة بنشوف سلبية الترند والتعامل مع السويشيال والسباب والشتائم والانشغال بالآخرين، والخوض في أعراض الناس والكذب، كما أنه رب كلمة زوجت، كلمة طلقت، كلمة أقامت حروبا وصراعات ونزاعات، لذلك الإنسان لكي يستقيم في الدنيا لابد أن يستقيم لسانه».