لمتابعة الصيانة.. وفد كلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج يزور عددا من المصانع

شكلت جامعة سوهاج لجنة من كلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة لزيارة عدد من المصانع داخل المحافظة، لمتابعة احتياجاتها وتفقد ودراسة متطلبات الصيانة والتطوير بها.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في بيان، إن تلك الزيارات تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لتقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات والمنشآت، وتفعيل دور البحث العلمي في الثورة الصناعية، للاستفادة من مخرجات البحث العلمي والابتكار في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة والارتقاء بقدرتها التنافسية، لما له من تأثير كبير على النهوض بالاقتصاد القومي.

مصانع مدينة الكوثر

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية أن اللجنة تفقدت عددا من المصانع داخل مدينة الكوثر الصناعية كمصنع الإنترلوك والبلدورات، ومصنع تصنيع ألياف الموز، حيث تم خلال تلك الزيارات متابعة احتياجات المصانع ودراسة متطلبات الصيانة والتطوير بها ومناقشة آليات سبل الدعم من أفكار وخبرات وأدوات وذلك لتحسين الأداء والإنتاج .

أعضاء اللجنة بالكلية

يذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها من مختلف أقسام الكلية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالرحيم فرغلي القائم بعمل عميد الكلية، وتضم كلاً من الدكتور محمد علي حسن، الدكتور عمرو علي، والدكتور علاء عبدالسميع، المهندس محمود أيمن، المهندس محمد عاطف، ومحمد عبد السميع، ومحمد سيف عضو إداري، ومن المقرر استكمال تلك الزيارات لعدد آخر من المصانع كمصانع المسبوكات والأخشاب ،والمصانع الخاصة بالكهرباء والطاقة.