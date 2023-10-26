بسبب التطبيق الشتوي.. توجيه عاجل من «شركات السياحة» للمسافرين للعمرة غدا

قال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الشتوي منتصف الليل فإن شركات السياحة وجهت المواطنين المصريين المسافرين للعمرة بداية من الساعات الأولى من صباح غد الجمعة، بضرورة التوجه إلى المطارات قبل موعد انطلاق الرحلة بنحو 6 ساعات على الأقل، وذلك حتى يتم تجنب التأخر عن الرحلات.

أعداد المواطنين المصريين المسافرين للعمرة خلال شهر أكتوبر

وأضاف لـ«الوطن» أن أعداد المواطنين المصريين المسافرين للعمرة خلال شهر أكتوبر الحالي أقل بكثير مما كانت عليه خلال شهر سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن نسب حجوزات العمرة خلال شهر نوفمبر المقبل ضعيفة حتى الآن، موضحًا أن غالبية شركات السياحة المنظمة للرحلات باتت تسير رحلة عمرة واحدة فقط خلال الشهر الحالي.

أسعار رحلات العمرة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي يبلغ مدتها نحو أسبوعين والتي تشمل على وجبتي فطار وعشاء تبدأ من 27 ألف جنيه، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة لجأت لتقليل مدة برنامج العمرة وذلك حتى تنخفض الأسعار.