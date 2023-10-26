مَدرسة بالدقهلية تتبرع بمليون جنيه دعما لأهالي فلسطين

تبرعت إحدى المدارس الخاصة في الدقهلية بمليون جنيه مساعدات إلى قطاع غزة في فلسطين، جراء الهجوم المروع من الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات والأبنية التعليمية، التي راح ضحيته آلاف الشهداء والأطفال والنساء والمدنيين.

تخصيص مبلغ مليون جنيه تبرع لقطاع غزة بالدقهلية

قال عبد الحميد الشيوي، المستشار التعليمي ومدير عام إحدى المدارس الخاصة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إنه جرى عقد اجتماع لمجلس إدارة المدرسة، والنقاش عن كيفية تقديم المساعدة والدعم لأشقائنا في دولة فلسطين وتحديدا قطاع غزة بسبب ما يحدث من مجازر وأحداث تجردت من الإنسانية والرحمة من جرائم بشعة تخالف الإنسانية، والوقوف بجوار قيادتنا السياسية التي لم تتوانى ولم تتهاون في تقديم يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني وتقرر تخصيص مليون جنيه، مساعدات إلى الأشقاء في غزة، ومن المقرر تحويله من حساب المدرسة إلى حساب الهلال الأحمر المصري وعلى الأسبوع المقبل سيتم وصول المبلغ إلى هناك بسبب وجود بعض الإجراءات المطلوبة وتخليص عدد من الأوراق التي تخص التبرع.

المؤسسات التعليمية كلها تؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف «الشيوي»: نحن كمدارس ومؤسسات تعليمية سواء خاصة أو حكومية تدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين ونقف خلف قيادتنا السياسية الحكيمة التي تصب في مصلحة المواطن المصري والفلسطيني معا ولا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسيناء مصرية وخط أحمر ولن تحل قضية على حساب مصر كما قال الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام الذي أثبت أن مصر في الريادة وتعكس ثقل كبير بين العالم وخطابه الذي كان يتسم بالقوة والشدة وأنه لا يهاب المخاطر وحرصه على الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأن القضية الفلسطينية من أولوياتها وأول من أدخل المساعدات عبر المعبر إلى أشقائنا في قطاع غزة.