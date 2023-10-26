تفاصيل إنشاء جامعة متخصصة في مجال النقل بالتعاون مع كوريا الجنوبية

كشفت وزارة النقل، تفاصيل إنشاء جامعة متخصصة في مجال النقل بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي، ودعم من البنك الدولي، موضحة أن الجامعة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالعنصر البشري وتخريج أجيال جديدة قادرة على التعامل مع جميع أنواع التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات النقل.

تخطيط مشروعات النقل

وأكدت الوزارة، أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل المصرية والجامعة الوطنية الكورية للنقل، لافتة إلى أنه جرى متابعة آخر المستجدات الخاصة بالمنحة المقدمة من البنك الدولي للمساهمة في تطوير النقل النهري بمصر مع وفد من البنك الدولي.

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، بالجامعة، ووصفت الفكرة بـ«الرائعة»، موضحة أن الجامعة تستخدم بالفعل المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل في الوقت الحالي سواء في قطاع السكك الحديدية أو قطاع الموانئ البرية والجافة أو النقل النهري.

أهمية الجامعة

وأضافت الدكتورة داليا يونس في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعة من المقرر أن توفر خريج قادر على المنافسة في مصر الوطن العربي والخارج، خاصة وأنه يتم إنشاءها بالتعاون مع شريك أجنبي، الأمر الذي يوفر فرص تدريبية مكثفة للطلاب لصقل مهاراتهم.