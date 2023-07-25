وصول غواصة نووية وإطلاق صاروخين.. ماذا يحدث في شبه الجزيرة الكورية؟

شهدت شبه الجزيرة الكورية، أحدث متسارعة خلال الساعات الـ24 الماضية، من أهمها، إطلاق «بيونج يانج»، صاروخين، في اتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، ووصول الغواصة النووية الأمريكية «يو إس إس أنابوليس» من طراز «لوس أنجيليس»، إلى كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، مساء أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين نحو البحر الشرقي «بحر اليابان».

تحليق الصاروخين مسافة 400 كيلومتر

وأضافت «الأركان المشتركة»، إن الجيش الكوري الجنوبي، رصد صاروخين باليستيين أطلقته كوريا الشمالية من مناطق بالقرب من العاصمة «بيونج يانج» في البحر الشرقي، مشيرة في بيان إلى أن الصاروخين طارا مسافة 400 كيلومتر قبل أن يسقطوا في البحر.

وقالت الولايات المتحدة، إن اختبارات الصواريخ تشكل تهديدًا لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي، وأدانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخين بالستيين، في اتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان».

البيت الأبيض»: نلتزم بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان

وقالت المتحدثة الرئاسية، كارين جان بيير، إن «واشنطن» تدين إطلاقات صواريخ الباليستية من قبل «بيونج يانج»، مشيرة إلى أن التزام «واشنطن» بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا يزال راسخًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت مبكر من أمس الاثنين، وصلت الغواصة النووية الأمريكية «يو إس إس أنابوليس»، من طراز «لوس أنجيليس»، إلى كوريا الجنوبية، وأعلنت البحرية الكورية الجنوبية، دخول الغواصة القاعدة البحرية في جزيرة جيجو جنوب البلاد.

وقالت القوات البحرية الكورية الجنوبية، أن دخول الغواصة النووية الأمريكية «يو إس إس أنابوليس» إلى الميناء، لتعبئة الإمدادات العسكرية أثناء القيام بمهمة عمليات، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.