وزير الخارجية الأردني: «علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل»

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنّ بلاده تعارض استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ يوم 7 أكتوبر الجاري، وأضاف أنه «علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل».

الاحتلال الإسرائيلي حول غزة لجحيم دائم على الأرض

وأضاف «الصفدي»، في كلمته أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لبحث الأوضاع في غزة، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، أن «العنف غير مجدٍ، وعلينا أن نبقى واعين بمعاناة البشر، ونندد بكل اعتداء على المدنيين، بغض النظر عن عرقهم ودينهم وجنسيتهم، لأن هذه هي قيمنا الإنسانية والأخلاقية».

وأوضح أن ضحايا عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ليسوا من العسكريين، وإنما من المدنيين الأبرياء، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حولت غزة لجحيم دائم على الأرض.

الصفدي: العنف لن يضمن أمن إسرائيل

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن العنف لم ولن يضمن أمن إسرائيل، لافتًا إلى أن حق الدفاع عن النفس لا يعني رخصة القتل دون حسيب، فالعقوبة الجماعية ليست دفاعاً عن النفس، ولكنها جريمة حرب.