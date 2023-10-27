خالد صقر: «السجين» يناقش مشكلات البيت العربي بشكل مباشر

قال الفنان السعودي خالد صقر، إنه استمتع بتجسيد شخصية «عمار» في الفيلم السعودي المصري «السجين»، الذي طرح للجمهور بداية من 12 أكتوبر الجاري.

فيلم السجين من بطولة الطفلة ريم عبدالقادر

أوضح «صقر» فى تصريحات لـ«الوطن» أن: «تجربة فيلم السجين كانت عصيبة للغاية بسبب كواليس التصوير، وأجواء الفيلم التي تدور في أكشن ورعب، موجهاً الشكر للمخرج المصري محمود كامل على الجهود التي بذلها ليخرج الفيلم للنور، لافتاً إلى أن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً فى المنطقة العربية وحقق أعلى المشاهدات فى المنطقة.

وأكد أن الفيلم يتطرق إلى المشاكل التي يواجهها الأزواج، وقال «صقر»: «الفيلم عربي بحت، ويناقش الأزمات والمشاكل بشكل مباشر، وتلك المشاكل التى ناقشناها موجودة داخل كل بيت عربي».

تصوير فيلم "السجين" في القاهرة

فيلم «السجين» من تأليف أحمد الملوني، وإخراج محمود كامل، وتم تصويره فى القاهرة، خلال ثلاثة أشهر، وشاركت ضمن فريق العمل الطفلة المصرية ريم عبدالقادر، والفنانة السعودية إلهام علي.