حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر محطات المساندة المصرية للقضية الفلسطينية

نشرت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضامنا مع الفلسطينيين، متضمنا تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية وتعامل مصر معها، وإدانة العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، فضلاً عن سبل الحل المُثلى للقضية.

وأكدت الحملة: «تظل القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى والقضية المركزية في قلب وعقل كل عربي»، مضيفة أن مصر سعت ولا تزال إلى التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: «هذه كلمات ومواقف ثابتة ستظل مصر تتخذها نصرة للحق والعدل والإنسانية لنتذكر معاً بعض محطات ومواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية».