القائمة الكاملة لأبطال فيلم «السيستم» لأحمد الفيشاوي

يعيش الفنان أحمد الفيشاوي، حالة من الانتعاشة الفنية، إذ تعاقد مؤخرا على فيلم جديد، تحت عنوان «السيستم»، وبدأ تصويره خلال الأيام القليلة الماضية، بإحدى اللوكشينات بمدينة نصر.

أبطال فيلم السيستم لـ أحمد الفيشاوي

وعلم «ET» بالعربي، أن قائمة أبطال فيلم السيستم، تضم كلا من أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، ونسرين طافش، وبسنت شوقي، ومحمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

وكان أحمد الفيشاوي، انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه «عادل مش عادل»، الذي يجمعه بكوكبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم شيري عادل، ومحمود البزاوي، ومحمد رضوان، وغيرهم.

نجاح أحمد الفيشاوى في فيلم رهبة

وحقق أحمد الفيشاوي، نجاحا كبيرا مؤخرا، بفيلمه الجديد «رهبة»، الذي عرض مؤخرا بجميع السينمات في مصر والوطن العربي، والتي كانت تدور أحداثه حول شخص يعيش في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.