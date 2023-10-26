أحمد فايق: الطفل يوسف أبوموسى أيقونة القضية الفلسطينية من أصول مصرية

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الطفل الفلسطيني يوسف أبو موسى الذي استشهد في حرب العدوان الإسرائيلي على غزة، أصبح طفل العرب جميعهم وليس فلسطين فقط، متابعا «الألم والحزن بقى ليهم عائلة اسمها عائلة يوسف، وكل الجرائم تغتفر والحروب تنتهي وتبقى أراوح الأطفال معلقة في رقاب من عذبها إلى يوم الدين».

قصف وحشي لقوات الاحتلال

وأوضح «فايق» خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «دي أم سي»، أن الطفل يوسف من أصول مصرية فلسطينية أبا عن جد، بالدم وشهادة الميلاد وجواز السفر، لافتا إلى أنه استشهد يوم 15 أكتوبر عن عمر ناهز 6 سنوات في قصف وحشي لقوات الاحتلال على منازل قطاع غزة بين أبوين فلسطينين وجده مصرية وجد فلسطيني.

مستشفى خان يونس

وأشار إلى أن والد الطفل يعمل طبيبا بمستشفى خان يونس، ولم يتمكن من وداع نجله، ومع ذلك يستمر استشهاد الأطفال الفلسطينيين يوما بعد يوم.