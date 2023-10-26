عاجل.. قرار جديد من البنوك بشأن تعطل الخدمات البنكية ورسالة للعملاء

أعلنت البنوك تحديث الأنظمة البنكية في آخر ساعة من التوقيت الصيفي، للبدء في استقبال التوقيت الشتوي في الساعة الثانية عشرة من اليوم الخميس 26-10-2023، موجهة رسالة مهمة للعملاء، طالبت فيها بتغيير الساعة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، للتأكد من أن عمليات التحويل تتم وفق التوقيت الشتوي.

رسالة البنوك للعملاء

قالت البنوك في رسالة للعملاء: «عميل CIB العزيز، سينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، ولذلك سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت، ما سوف يترتب عليه عدم إتاحة جميع الخدمات البنكية بشكل مؤقت يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، بدءاً من الساعة 11 مساءً (بالتوقيت الصيفي) وحتى يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت الشتوي».

البنوك تطالب العملاء من صبط الهواتف

وطالبت العملاء بضرورة ضبط أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة على التوقيت الشتوي للتأكد من الوقت قبل عملية التحويل البنكي وأن وقت التحديث سيستغرق ساعتين ونصف :«يرجى التأكد من أن أجهزتكم تعمل وفقًا للتوقيت الصحيح الجديد قبل أداء أي من المعاملات البنكية المتعلقة بالرقم السري المتغير الـOTP، شكراً لتفهمكم».

بداية التوقيت الشتوي

ومن المقرر أن يبدأ غدا الجمعة 27-10-2023 العمل بالتوقيت الشتوي، أي سيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فبدلا من أن تكون الساعة الثانية عشر صباحا غدا الجمعة 27-10-2023، سيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الساعة الحادية عشر مساء اليوم الخميس 26-10-2023.