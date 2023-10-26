مواقيت الصلاة في جميع المحافظات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

تنشر الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في جميع المحافظات بشكل يومي، والتي زاد الاهتمام بها من المواطنين خلال الساعات الماضية تزامنا مع الإعلان عن تطبيق التوقيت الشتوي من منتصف ليلة الجمعة الموافق 27 أكتوبر الجاري.

وفي السطور التالية، نعرض مواقيت الصلاة في جميع المحافظات غدا تزامنا مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، وفق هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

مواقيت الصلاة في جميع المحافظات

وتختلف مواقيت الصلاة وفق كل محافظة بعد تطبيق التوقيت الشتوي الذي أعلن عنه مجلس الوزراء في بيان سابق.

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

أذان الفجر في القاهرة 4:36 صباحًا.

أذان الظهر 11:38 مساءً.

أذان العصر 2:47 مساءً.

أذان المغرب 5:11 مساءً

أذان العشاء 6:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

أذان الفجر في العلمين 4:47 صباحًا.

أذان الظهر 11:48 مساء.

أذان العصر 2:57 مساء.

أذان المغرب 5:21 مساءً.

أذان العشاء 6:40 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر في الإسكندرية 4:44 صباحا.

أذان الظهر 11:45 مساء.

أذان العصر 2:53 مساء.

أذان المغرب 5:18 مساء.

أذان العشاء 6:36 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر 4:37 صباحا

أذان الظهر 11:37 مساءً.

أذان العصر 2:45 مساء.

أذان المغرب 5:09 مساء.

أذان العشاء 6:05 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

أذان الفجر في 4:40 صباحا.

أذان الظهر 11:42 مساء.

أذان العصر 2:53 مساء.

أذان المغرب 5:17 مساء.

أذان العشاء 6:34 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر في سوهاج 4:33 صباحا.

أذان الظهر 11:35 مساء.

أذان العصر 2:48 مساء.

أذان المغرب 5:57 مساء.

أذان العشاء 6:28 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر في أسيوط 4:36 صباحا.

أذان الظهر 11:38 مساء.

أذان العصر 2:51 مساء.

أذان المغرب 5:15 مساء.

أذان العشاء 6:31 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر 4:39 صباحا.

أذان الظهر 11:32 مساء.

أذان العصر 2:45 مساء.

أذان المغرب 5:10 مساء.

أذان العشاء 6:25 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

أذان الفجر 4:31 صباحا.

أذان الظهر 11:34 مساء.

أذان العصر 2:48 مساء.

أذان المغرب 5:13 مساء.

أذان العشاء 6:28 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر في أسوان 4:29 صباحا.

أذان الظهر 11:33 مساء.

أذان العصر 2:48 مساء.

أذان المغرب 5:15 مساء.

أذان العشاء 6:28 مساء.