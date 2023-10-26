مواليد الساعة 12 بالتوقيت الشتوي الجديد «هيتسجلوا يوم إيه؟»

«هو هيستجل يوم أي».. سؤال حير الكثير نحو الأطفال الذين يولدون في الساعة التي يتم فيها بدأ العمل بالتوقيت الشتوي، الذي تفصلنا ساعات قليلة عن تطبيقه، بناء على قرار صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، بتأخير الوقت 60 دقيقة.

فيما يخص اليوم الذي يتم فيه تسجيل الأطفال الذين يتم ولادتهم في ساعة التوقيت الشتوي، أجاب الدكتور إسلام شمس استشاري أمراض النساء بمستشفى قها في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وقال إن الأطفال اللذين يولدون في ساعة التوقيت الشتوي يتم تسجيلهم في شهادة الميلاد وفقا لتاريخ اليوم الجديد وليس بتاريخ يوم التوقيت الصيفي: «لو الطفل مثلا اتولد النهاردة الساعة 12 بتوقيت الصيف وده وقتها هيكون 11 بالتوقيت الشتوي هنسجله من مواليد يوم الجمعة وليس الخميس».

تطبيق التوقيت الشتوي

مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بعد ساعات والعودة للعمل بالتوقيت الشتوي، سيتم تأخير الوقت بحلول منتصف الليل ساعة كاملة أي 60 دقيقة، ويحذر تأخير الوقت قبل هذا الموعد؛ تجنبًا لعدة مشاكل.

يجب على الأشخاص عدم تأخير الساعة 60 دقيقة أو محاولة ضبطها وفق التوقيت الشتوي قبل حلول منتصف الليل؛ وذلك لأنه قد يحدث بسبب ذلك عدة مشاكل لدى أصحاب الهواتف والساعات الذكية، التي تقوم بضبط الوقت تلقائيًا.

ففي حال قام الشخص بضبط الوقت بنفسه قبل منتصف الليل فسيتم تأخير الساعة أيضًا 60 دقيقة تلقائيًا بحلول منتصف الليل، ما يعني أنه سيتم تأخير الوقت ساعتين وليس ساعة واحدة، كما أن ذلك سيؤدي لتأخير الوقت ساعتين أو عدم ضبطه بشكل صحيح وحدوث «لخبطة» في كافة المواعيد على مدار اليوم، بداية من الذهاب إلى العمل والمواصلات العامة حتى مواقيت الصلاة.