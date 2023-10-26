يرغب العديد من المواطنين التعرف على مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة الدقهلية، بعدما أوشك التوقيت الصيفي على الانتهاء ودخول الشتوي بعد ساعات قليلة، بداية من الثانية عشر منتصف ليل الخميس.

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة الدقهلية

وكانت الحكومة أعلنت عن بدء تطبيق التوقيت الشتوي من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الخميس، من خلال رجوع التوقيت ساعة للخلف لتصبع الحادية عشر.

وحددت الهيئة العامة للمساحة مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة الدقهلية، سواء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كالآتي:

- موعد صلاة الفجر بالتوقيت الشتوي بالدقهلية: 4:37 ص

- موعد صلاة الشروق بالتوقيت الشتوي بالدقهلية: 6:6 ص

- موعد صلاة الظهر بالتوقيت الشتوي بالدقهلية: 11:38 ص

- موعد صلاة العصر بالتوقيت الشتوي بالدقهلية: 2:46 م

- موعد صلاة المغرب بالتوقيت الشتوي بالدقهلية: 5:11 م

- موعد صلاة العشاء بالتوقيت الشتوي بالدقهلية: 6:30 م