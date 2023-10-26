هل يمكن للمرشح الرئاسي اختيار ممثل عنه بالمقار الانتخابية في الخارج؟

أجابت الهيئة الوطنية للانتخابات، على التساؤل الخاص بـ«هل يجوز للمرشح تعيين أحد الأفراد في المقار الانتخابية بالخارج؟»، ضمن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية.

نص القرار بالتفصيل

وفق القرار رقم 26 لسنة 2023، تنص المادة السادسة من القرار، على أنه لكل مرشح طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية.

كما يُبلغ المرشح الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها.

تفاصيل مهمة بشأن الانتخابات

هنا تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، وزارة الخارجية بأسماء الممثلين واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها، وتبدأ عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في الميعاد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.

جاء القرار، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته.