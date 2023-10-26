«هل قتلت اليوم فلسطيني؟».. حملة لمقاطعة البضائع الأمريكية بالكويت (صور)

بدأت في الكويت حملة مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، بعد إعلان شركة أطعمة أمريكية شهيرة تقديم وجباتها مجانا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وشملت الحملة المبتكرة صورة بعنوان «هل قتلت فلسطيني اليوم؟» في إشارة إلى الأموال التي يدفعها المواطنون للشركات الغربية الداعمة لإسرائيل.

صور منتشرة للحملة المبتكرة

ورصد موقع «الخليج أونلاين» الصور المنتشرة للحملة على بعض الطرق الرئيسية في دولة الكويت بمجلس التعاون الخليجي، التي أعلنت عن إرسال شاحنات مساعدات إنسانية إلى مطار العريش الدولي من أجل العمل على إدخالها عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين.

تعليق من وزير الداخلية الكويتي عن الوضع في فلسطين

يشار إلى أن وزير داخلية الكويت، ونائب رئيس الوزراء، الشيخ طلال الخالد، أعرب خلال كلمة له منتصف أكتوبر الجاري، اعتزازه بموقف بلاده المناصر للفلسطينيين والمناهض للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا استمرار سريان المرسوم الأميري الذي يؤكد أن الكويت في حالة حرب مع «العصابات الصهيونية»، متابعا: «أوجه رسالة إكبار وإجلال من دولة الكويت حكومة وشعبا إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد في وجه الاحتلال الصهيوني المجرم».

هجوم إسرائيلي عنيف ضد الفلسطينيين

وبدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت السابع من أكتوبر الجاري، هجوما عنيفا ضد قطاع غزة في أحداث وصفها المحللون بأنها إبادة جماعية في ظل استهداف إسرائيل للشباب والأطفال والنساء وكبار السن وارتفاع أعداد الشهداء إلى 7000 شخص دون تحرك دولي على أرض الواقع حتى الآن.