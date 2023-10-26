جامعة المنوفية: ندعم تصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، لقاءه الشهري بعمداء الكليات لمتابعة سير العمل بالكليات، واستهل الاجتماع بدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية أمن الدولة المصرية وتأييد قراراته تجاه المأساة الإنسانية والأوضاع الإقليمية الراهنة بالأراضي الفلسطينية، ودعم مجلس الجامعة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية.

تقديم الدعم التعليمي والبحثي للطلاب الفلسطينيين

وأكد رئيس جامعة المنوفية، استعداد الجامعة لتقديم أشكال الدعم التعليمي والبحثي والرعاية الاجتماعية وتقديم كافة التيسيرات إلى الطلاب الفلسطينيين الدارسين بكليات الجامعة والطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعة، تأكيدا للدور التاريخي للحكومة المصرية والشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى تنظيم حملة التبرع بالدم بجميع كليات الجامعة والتي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر في مجمع الكليات النظرية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس الجامعة، إلى المظاهرات التى قام بها الطلاب لمساندة ودعم القضية الفلسطينية والتعبير عن رأيهم بحرية داخل الحرم الجامعي، مشيدا بما شهده من التزام الطلاب بالضوابط العامة للتظاهر السلمي وعدم التعدي بألفاظ خارجة عن الأخلاق العامة، مؤكدا أهمية التواصل المستمر مع الطلاب وتعريفهم بواجباتهم تجاه مختلف القضايا الوطنية.

محو أمية 5711 مواطنا في المنوفية

كما وجه الشكر لمركز تعليم الكبار وجميع الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار علي مجهوداتهم في محو أمية عدد 5711 مواطنا خلال دورة يوليو 2023 بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 66798 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارجها، ويأتي هذا الإنجاز من ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.