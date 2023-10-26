وكيل صحة المنوفية يتفقد مجمع مستشفيات منوف تجهيزا لاعتماد GAHAR

تفقد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة في محافظة المنوفية، مجمع مستشفيات منوف، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة، في إطار المتابعة المستمرة للمستشفيات، بهدف تحسين الأداء بها والوقوف على ما تم تنفيذه من خطة التطوير ومدى الانضباط الإداري، ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

متابعة انتظام العمل في مجمع مستشفيات منوف

وتفقد وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والأقسام الداخلية وقسم الأشعة والمعمل وغرفة التعقيم، كما تابع أعمال مكافحة العدوى، ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالجودة وتابع تجهيز مستشفى حميات منوف للاعتماد والرقابة GAHAR وتابع ما تم تنفيذه من ملاحظات التطوير.

الشلقاني: التأكيد على تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى

وأكد «الشلقاني»، ضرورة الارتقاء بالأداء الطبي وأداء التمريض، وإن على الجميع تقديم خدمة متميزة للمرضى، كما تم التأكيد على ضرورة تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، وتوفير سبل الراحة وكافة المستلزمات والأدوية بجميع الأقسام، ونقل للعاملين دعم الدكتور وكيل الوزارة للجميع وتذليل كافة العقبات بالعمل.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية والميدانية للتأكد من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمستشفيات وجودة الخدمة الطبية وصحة وسلامة المريض وتلافي أي سلبيات أو معوقات.