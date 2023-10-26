الغاز الطبيعي.. من حلم صعب المنال إلى واقع ملموس في «المنازل والسيارات» بالوادي الجديد

عانت محافظة الوادي الجديد من أجل توصيل «الغاز الطبيعي» للأهالي، حيث كان من المستحيل تحقيقه على المستوى العلمي، بسبب وجود منحنيات وصخور، فضلاً عن بُعد المسافات بينها وبين المحافظات المجاورة لتوصيل الغاز الطبيعي، ولكن حظيت المحافظة بأكبر اعتماد مالى على مستوى محافظات الجمهورية.

وكان من ضمن أهم المشروعات، والذى يتمثل فى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المنظومة، التى يتم إدخالها لأول مرة بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 137 مليون جنيه كأحد أكبر إنجازات الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، واعتبارها أول منطقة صحراوية فى أفريقيا يصل إليها الغاز الطبيعى.

وأصبح حلم أهالى المحافظة باستخدام الغاز الطبيعى واقعاً ملموساً، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتوصيله بتقنية الغاز المضغوط المنقول وإنشاء خط الغاز الافتراضى.

وشهدت مدينة الخارجة وصول الغاز الطبيعى إلى نحو 7 آلاف عميل كمرحلة أولى فى أحيائها المختلفة، ويُستهدف توصيله إلى 7 آلاف عميل آخرين كمرحلة ثانية تشمل باقى المناطق، علاوة على تحويل عدد من السيارات الحكومية والأجرة والملاكى للعمل بالغاز الطبيعى، إلى جانب 120 منشأة وعدد من المخابز بدلاً من الاعتماد على السولار والبنزين.

وكان توصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد حلماً صعب المنال، فى ظل موقعها الجغرافى فى صحراء مصر الغربية، حيث تقع على بُعد 1000 كيلومتر عن العاصمة القاهرة.

«إيمان»: انتهاء 80% من المستهدف بالمرحلة الأولى من المشروع بمدينة الخارجة

وقالت المهندسة إيمان حسين، المشرفة على مشروع توصيل الغاز بالوادى الجديد، إن المشروع فريد من نوعه، ويحظى باهتمام محافظ الوادى الجديد، كما أن إجمالى السيارات التى جرى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بلغ حوالى 150 سيارة ما بين أجرة وملاكى وحكومى، وذلك ضمن الخدمات التى يشملها المشروع، وفى إطار تنفيذ أكبر منظومة خدمية فى تاريخ المحافظة.

وأضافت «إيمان» أن تدشين هذا المشروع العملاق من توصيل الغاز الطبيعى المضغوط لمدينة الخارجة كان شيئاً من الخيال، خاصة عقب تنفيذه، حيث إنه تم إنشاء محطة تخفيض الضغط بالطريق الدائرى والمقامة على مساحة 5600 متر، ومحطة تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مساحة 2400 متر، مع وضع مساحات إضافية من جميع الجهات حول المحطتين كحرم آمن لهما.

كما تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ5520 منزلاً بمدينة الخارجة ضمن مشروع توصيل الغاز للوادى الجديد لأول مرة، مؤكدة أنه جرى الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى بنسبة 80% من المستهدف بالمرحلة الأولى من المشروع، والتى تشمل 7 آلاف عميل من إجمالى 14 ألف بمدينة الخارجة كمستهدف.