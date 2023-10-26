متحدث سوق العبور: البصل أصبح بـ16 جنيها.. وننتظر انخفاضا في خضراوات أخرى

قال حاتم النجيب، المتحدث باسم سوق العبور، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن هناك إجراءات اتخذتها الدولة تجاه بعض الأنواع، مثل البصل تحديدًا، خلال الآونة الأخيرة، ساهمت في تراجع سعره، مشيرا إلى أنهم تحدثوا من قبل عن ضرورة أن يكون هناك إرجاء لتصدير البصل لفترة مؤقتة ثم استئناف عملية التصدير، والدولة استجابت بالفعل وانحازت للمواطن الفقير محدود الدخل، وهو أمر يحسب لها.

سعر البصل أصبح بـ16 جنيها

وأضاف المتحدث باسم سوق العبور، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، على قناة «الحياة»، أن سعر البصل أصبح بين 16 و20 جنيها، بعد أن كان 30 جنيها.

الدولة كانت حريصة على تقديم مبادرات لخفض الأسعار من 15 إلى 25%

وأوضح أن الدولة كانت حريصة على تقديم مبادرات لخفض الأسعار من 15 إلى 25%، كما أننا متجهون إلى انخفاض في أسعار الخضار والفاكهة تحديدًا، لأن هناك مواسم للجوافة والبرتقال واليوسفي وكل الموالح والتي هي أعلى جودة على مستوى العالم، كما أن كل العالم يطلب منتجاتنا الزراعية بسبب جودتها العالية.