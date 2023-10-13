قبل ما تشتري.. اعرف سعر البصل اليوم الجمعة في سوق العبور

لا يزال سعر البصل يحظى باهتمام كبير من قبل المستهلكين لمعرفة مدى استقرار قيمة السلعة بالتزامن مع قرارات الحكومة في هذا الشأن لخفض أسعار السلع. ويحرص المواطنون على شراء الخضروات لذا يبحثون عن سعر البصل اليوم.

وفي السطور التالية، نقدم سعر البصل اليوم الجمعة في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق.

سعر البصل اليوم في سوق العبور

وجاء سعر البصل اليوم في سوق العبور ليتراوح بين 17 إلى 19 جنيهًا، فيما سجّل في المنافذ وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء نحو 25.23 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم من 4 إلى 8.5 جنيه.

البطاطس من 13 إلى 15 جنيهًا.

الكوسة من 5 إلى 10 جنيها.

الجزر دون عروش من 10 إلى 17 جنيهًا.

فاصوليا من 9 إلى 15 جنيها.

الباذنجان الرومي من 2 إلى 3 جنيهات.

الباذنجان أبيض من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي من 7 إلى 11 جنيها.

الفلفل الرومي صوب من 7 إلى 11 جنيها.

الفلفل الحامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

الفلفـل الحامي صـوب من 9 إلى 19 جنيهًا.

الفلفل الألوان «أصفر - أحمر - برتقالي» من 16 إلى 26 جنيها.

ملوخية من 3.5 إلى 4 جنيهات.

خيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات.

بامية من 24 إلى 35 جنيهًا.

قلقاس من 7 إلى 10 جنيهات.

البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات.

الثوم من 15 إلى 35 جنيها.