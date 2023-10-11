استقرار أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم الأربعاء 11-10-2023

استقرت أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في سوق العبور للجملة، أحد أكبر مورد لجميع الخضروات والفاكهة في مصر، كما استقرت أسعار الخضروات، وشهد البصل تراجعا طفيفا في سعره.

أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراوحت أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في سوق العبور بين 4 إلى 8.5 جنيه.

أسعار البصل اليوم الأربعاء

تراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور من 14 إلى 19 جنيهًا.

أسعار البطاطس اليوم الأربعاء في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البطاطس اليوم في سوق العبور بين 12.5 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- تراوح سعر الكوسة بين 7 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الجزر اليوم بين10 و20 جنيها.

- تراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 9 لـ15 جنيها.

- تراوح سعر البامية بين 29 لـ35 جنيها.

- تراوح سعر فلفل ألوان بين 23 إلى 33 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الحامي بين 7 إلى 9 جنيهات.

- تراوح الباذنجان الأبيض بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

- تراوح سعر الثوم من 15إلى 30 جنيهًا.

- حبة كرنب بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.