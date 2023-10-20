أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك في سوق العبور اليوم.. استقرار ملحوظ

تابعت وزارة التنمية المحلية أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك، اليوم الجمعة، في سوق العبور، وذلك بسعر الجملة، وكذلك مدى توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار الاسترشادية داخل السوق، والذي يعد من أكبر أسواق الجملة في محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها.

وفيما يلي أسعار الجملة لمختلف السلع الغذائية:

خفض أسعار السلع

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار متابعة بتنفيذ المحافظات لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي انطلقت يوم السبت الماضي في جميع الأسواق المصرية، وتستمر على مدار 6 أشهر المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.