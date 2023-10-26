«حياة كريمة» بالقليوبية تطلق «أنت الحياة» في إحدى قرى شبين القناطر

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم انطلاق فعاليات وأنشطة مبادرة «أنت الحياة» التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع المديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني بقرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر وتستمر لمدة 3 أيام.

وخلال زيارته لمقر المبادرة، تفقد محافظ القليوبية عددا من الأنشطة المصاحبة للمبادرة التي شملت قافلة طبية نظمتها مديرية الصحة وقافلة طب الأسنان نظمتها الجامعة البريطانية وعدد من العروض الفنية وورش العمل للأطفال نظمتها وزارة الثقافة.

امتحانات محو الأمية خلال انت الحياة

كما تضمنت الأنشطة امتحانات محو الأمية وإصدار بطاقات الخدمات لذوي الهمم وعدد من الأنشطة الرياضية نظمتها مديرية الشباب والرياضة وتقديم خدمة الاستشارات الطبية والتوعوية نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

3000 مستفيد بمبادرة انت الحياة بالقليوبية

أوضح محافظ القليوبية لـ«الوطن» أن مبادرة «أنت الحياة» تستهدف تقديم الخدمات لـ3000 مستفيد يوميا من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقدمها المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف محافظ القليوبية أن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً خاصة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة

أشار محافظ القليوبية إلى أن أعمال القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها مؤسسة حياه كريمة على مدار 3 أيام، مثمنا الجهد الذي يبذل من قبل مسؤولي المؤسسة وشباب المتطوعين، في الاهتمام بالحالات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى سعي المحافظة الدائم باستضافة مثل هذه القوافل التنموية في عدد من القرى المختلفة بالمحافظة.

وأضاف محافظ القليوبية أن القافلة الطبية ضمن أنشطة المبادرة تعد الأضخم على مستوى المحافظة، وتضم جميع التخصصات الطبية العلاجية من مديرية الصحة وجامعة بنها الي جانب صيدلية تضم جميع أنواع العلاج مع إمكانية تحويل المرضى ممن يحتاجون تدخلات جراحية إلى المستشفيات ومتابعة حالتهم الصحية.

واضاف أن القافلة تستهدف استقبال حالات الغارمين والغارمات وعمل ندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، وامتحانات محو الأمية وملتقى توظيفي ومعرض كتاب وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

فيما قدمت مؤسسة حياة كريمة، الشكر لكافة الجهات المشاركة وكذلك الشكر لمحافظ القليوبية، على ما أولاه من رعاية كريمة واهتمام لتنفيذ فعاليات القافلة التنموية الشاملة لخدمة مواطني القليوبية، وما قدمه من تيسيرات لتؤدى المؤسسة مهام عملها على الوجه الأكمل، لتنفيذ قوافلها الكبرى على أرض المحافظة، حيث انطلقت القافلة تأتى تحت شعار «أنت الحياة» وتتضمن أنشطة تدريب وتوعية المواطنين، وقافلة طبية، وملتقى توظيفى، ومسرحاً للأطفال، وتوزيع مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدين أن القافلة تؤدي خدماتها بالمنشآت الحكومية بقرية نوي بمجمع المدرسة التجريبية ومركز الشباب بالقرية.