عادل حمودة: الحرب البرية ستحدث في شريط ضيق على الحدود 

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ إدخال المساعدات إلى قطاع غزة أمر مهم جدا، وتمت الإشادة بدور مصر في إدخالها على المستويات كافة، ولكن هذه المساعدات لن تكفي لضمان حق الفلسطينيين في الحياة.

إسرائيل ستخوض حربا لمدة 3 شهور

وأضاف حمودة، خلال لقاء مع الإعلامية داما الكردي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن إسرائيل ستخوض حربا لمدة 3 شهور، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية أن يعيش أهل غزة كل هذه المدة تحت قصف الصواريخ والمدفعية.

الحرب البرية ستحدث

وتابع الكاتب الصحفي: "أعتقد أن الحرب البرية ستحدث، وإن كانت يمكن أن تحدث في شريط ضيق على الحدود لا يزيد عن 2 كم خوفا من المزيد من الضحايا والقتلى الإسرائيليين حتى لو كان هناك ضحايا أو شهداء من الجانب الفلسطيني، وللأسف الشديد، لن يقبل الغرب بوجود منظمة فلسطينية مسلحة".