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عادل حمودة: الإعلام الغربي يغمض عينيه عن أي شيء إنساني في غزة

كتب:

مريم جاد
03:14 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
الكاتب الصحفي عادل حمودة

الكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ الإعلام الغربي يغمض عينيه عن أي شيء إنساني في غزة، فلم يذكر كلمة واحدة عن شهادة المحتجزتين المحررتين اللتين اعترفتا بالحصول على معاملة جيدة من المقاومة الفلسطينية. 

الغرب أعمى تجاه إسرائيل

وأضاف حمودة، خلال لقاء مع الإعلامية داما الكردي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الغرب أعمى تجاه إسرائيل، فقد صنعه منذ عهد نابليون الذي يعتبر أول من تعاطف وجود وطن قومي لليهود في فلسطين، وفي اليوم التالي للاحتلال البريطاني لمصر حدثت أول هجرة جماعية لليهود إلى إسرائيل، ثم بدأت المستوطنات بعدها بشهور قليلة. 

وتابع الكاتب الصحفي: «هناك أشياء كثيرة تغيب عنا ولا نمنحها حقها في المعرفة والفهم، وهذا ما يؤدي إلى غلبة العواطف على الفهم ونقع في مشكلات كثيرة بسبب ذلك وما يُقال عن الحياد الإعلامي في الغرب أكذوبة».

الوقود والأدوية ليست موجودة

وأكد، أن إسرائيل أوصلت الناس في غزة إلى ما تحت خطوط الأزمة بمراحل كثيرة، فالوقود والأدوية ليست موجودة والمستشفيات تمت تدميرها والبيوت جرى قصفها، والجُمل التي تخرج من الشعب الفلسطيني مؤلمة وتُسجل في سجل العار للإنسانية، والأمم المتحدة فشلت في إصدار قرار لوقف العدوان.

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