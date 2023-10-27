إحالة 6 أطباء في وحدة صحية بالسنبلاوين إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

تفقد أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، الإدارات والوحدات الصحية والمستشفيات للاطمئنان على سير المنظومة بها ولمتابعة سير العمل ومدى انتظامه، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها المنظومة الصحية.

إحالة 6 أطباء إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

وأكد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، أنه تم المرور على الوحدة الصحية بنوب طريف، للتأكد من حسن سير العمل، وتبين تغيب 6 أطباء عن العمل بدون إذن من الوحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى التحقيق.

متابعة مستمرة للوحدات الصحية بالسنبلاوين

وشدد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين على المتابعة المستمرة على الوحدات الصحية داخل قرى المدينة واستمرار حملات التفتيش المفاجئة لمحاسبة المقصرين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم والتأكد من تواجد جميع الموظفين والعاملين بكل منشأة، لتقديم كل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدمية، وذلك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الصحة بالمحافظة وكل الجهات المعنية.