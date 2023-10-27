كيف أثر قرار فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالخارج لخفض سعر الذهب؟

تراجع كبير شهدته أسعار الذهب بالأسواق المحلية في مصر، خلال تعاملات أمس، وصلت إلى 100 جنيه بالرغم من ارتفاع سعر خام الذهب في البورصات العالمية، ذلك بفعل الأحداث في فلسطين والأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

أسعار الذهب تتراجع 20 جنيها

من جانبه، قال فادي كامل، المدير التنفيذي لإحدى شركات الذهب والفضة، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة وصلت لـ20 جنيهًا في بعض المناطق بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2535 جنيها.

وأضاف «كامل»، أن جرام الذهب عيار 24 سجل وصل سعره لـ2897 جنيها، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2173 جنيهاً، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1690 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 20 ألفا و280 جنيهًا.

وأوضح أنّ حالة الارتباك بالأسواق العالمية دفعت المستثمرين لشراء الذهب كونه الملاذ الآمن وقت الأزمات، لاسيما ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من صراعات أثرت على الأسعار، كما شهدت الأسواق المحلية طلبات متزايدة على الذهب.

قرار «المركزي» أثر في سعر الذهب

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بفتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج للعملاء، عمل على انخفاض أسعار الذهب.

ومن المنتظر أن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وهي البيانات التي تترقبها الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، وكذا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي من أجل الحصول على مؤشرات واضحة لتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي قبيل اجتماع الأسبوع المقبل.