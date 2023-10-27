مسؤول فلسطيني: اللجنة الدولية المستقلة تحقق في الانتهاكات الإسرائيلية

قال إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهكت 149 مادة باتفاقية جنيف الرابعة، مشددًا على أنّها عليها التزامات وبخاصة أنها عضو في اتفاقيات جنيف الأربعة، وأن تحترم ما هو وارد، مؤكدًا أنّ اللجنة الدولية المستقلة بدأت التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية وجمع الأدلة والمعلومات.

وأضاف خريشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «حاولنا أن نحذّر ونستصدر قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بضرورة التزام وإلزامها والضغط عليها واتخاذ بعض الإجراءات العملية الموجودة في نصوص اتفاقية جنيف، لكن هذه المواد يتم تفعيلها في أوكرانيا فقط».

ازدواجية المعايير قاتلة

وتابع: «ازدواجية المعايير قاتلة وتقتل رويدا كل المنظومة القانونية الدولية، وعلى العالم أن يصحو جيش الاحتلال ينفذ عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة».

الإرادة الدولية لم تستطع التوصل إلى قرار في مجلس الأمن

وأكد أن الإرادة الدولية لم تستطع التوصل إلى قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: «على المدعي العام للجنائية الدولية بدء التحقيق الفوري ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة».