محافظ الجيزة: إنجاز 99% من الشكاوى المقدمة وإزالة 1079 بناء مخالفا

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقف وحدة المتغيرات المكانية ومنظومة الشكاوى والخطة الاستثمارية للمحافظة، خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.

واطّلع المحافظ على تقرير مركز معلومات شبكات المرافق، الذي أوضح تمكن أجهزة المحافظة من إزالة 1079 حالة مخالفة بناء بالتعلية أو التعدي على الأراضي الزراعية ضمن الحالات الواردة إلى وحدات المتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن وجهات الولاية بنطاق المحافظة، مشددًا على سرعة تنفيذ أعمال الإزالة لكل الحالات المخالفة، وعدم التهاون مع أي منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

منظومة الشكاوى

كما اطلع محافظ الجيزة لبيان الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والبوابة الإلكترونية بشأن متابعة منظومة الشكاوى بالمحافظة والذي أوضح نجاح أجهزة المحافظة في إنجاز 99.06% من الشكاوى الواردة، والتي تصدرت بها الهيئة العامة للنظافة والتجميل معدل الإنجاز بالإستجابة إلى 100% من الشكاوى الواردة إليها يليها أحياء الهرم والعمرانية.

وتمكنت المحافظة من إنهاء نسبة 90% من المعاملات الواردة من قبل المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجيا، والتي بلغت 16154 إجمالي معاملات للمواطنين حيث تصدر بها أحياء العجوزة والطالبية معدلات الإنجاز.

الخطة الإستثمارية

وخلال متابعته لموقف الخطة الموحدة لديوان عام المحافظة ووحداته المحلية ومديريات الخدمات للعام المالي الحالي 2023-2024، شدد اللواء أحمد راشد على مسئولى مختلف الجهات على سرعة إنهاء إجراءات طرح وترسية المشروعات الخاصة بالخطة الإستثمارية وبدء الأعمال لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين منها والحفاظ على مركز الصدارة بين محافظات الجمهورية فى معدل إنجاز الخطة الاستثمارية.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التابعة للجهات الحكومية لتمكينها من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة لها.