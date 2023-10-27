«الآثار»: فعاليات متنوعة احتفالا باليوم العالمي للتراث السمعي البصري

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة المصرية، أنّ المتاحف المصرية، تحتفل بـ اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، الذي يوافق 27 أكتوبر من كل عام، لافتًا إلى أنّ الاحتفال يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على تراث البلاد السمعي والبصري، المتمثل في صور وأشكال متعددة مثل الوثائق والأفلام والتسجيلات الصوتية والمرئية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.

شعار اليوم العالمي للتراث السمعي البصري

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ شعار اليوم العالمي للتراث السمعي البصري هذا العام، يأتي تحت عنوان «نافذتك إلى العالم»، إذ يُعد التراث السمعي والبصري نافذة نرى من خلالها الماضي بكل ما يحمله من قيم وتاريخ وفن وحضارة.

محفوظات التراث السمعي والبصري

وأشار القطاع إلى أنّ محفوظات التراث السمعي والبصري، تعكس في طياتها حكايات عن أشكال حياة الأشخاص وثقافاتهم في جميع أنحاء العالم، فهي بمثابة تراثٍ ثمينٍ، ومصدر قيم للمعارف يجسد التنوع الثقافي والاجتماعي واللغوي في مجتمعاتنا ويساعد على النضوج وفهم العالم الذي نتشاركه جميعًا.

وتابع القطاع في بيان عنه: «الحفاظ على هذا التراث وضمان أنّ يبقى ويعيش لتراه الأجيال، هي أمانة ورسالة يجب أنّ نفكر بها ونعمل عليها طوال الوقت».

وأوضح أنّ المتاحف المصرية تسعى دائمًا للحفاظ على التراث السمعي والبصري من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل إنتاج أفلام وثائقية وإقامة معارض للصور الأرشيفية والفوتوغرافية، التي تٌظهر عظمة مصر وجمالها في عصورها المختلفة منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن.