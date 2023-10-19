«البترول» تعلن بدء إنشاء منصة رقمية للخامات التعدينية والذهب

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بدء العمل على تنفيذ مشروع إنشاء المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب، والتي تأتي كجزء من مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص، وتمثّل أداة لتحسين إدارة قطاع التعدين والتغلب على العقبات التى تواجهه، بما سيتوافر عليها من المعلومات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين؛ لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية بمصر.

الملا يتابع تطورات إنشاء المنصة الرقمية الموحدة

وأوضح الوزير، خلال استعراض موقف تقدم الأعمال في إنشاء المنصة بمقر هيئة الثروة المعدنية والمقرر إطلاقها تجريبيًا، خلال الأشهر القليلة المقبلة، أنّ المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب وعلى غرار الدول الرائدة في صناعة التعدين، وهي عبارة عن منصة إلكترونية شفافة تقدّم خدماتها للمستثمرين المهتمين بالوصول إلى معلومات حول حقوق استكشاف واستغلال الموارد المعدنية المصرية، ما يمكنهم من فهم الوضع الحالي لمنطقة معينة ومناطق التراخيص السابقة وتتبع التراخيص الجارية للاستكشاف والاستغلال.

كما أنّها تتيح التواصل الفاعل مع المستثمرين وبين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وأصحاب المصلحة من حاملي التراخيص والجمهور، إذ يتم من خلالها التقدم للحصول على تراخيص البحث والموافقات المطلوبة من خلال نافذة واحدة متخصصة، لافتًا إلى أنّ الوزارة تدعم بقوة جهود تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للبدء في والإسراع بعمليات الاستكشاف ودعم الاستثمار في هذا القطاع الواعد بما يملكه من إمكانات تعدينية تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطني.

المنصة تحتوي على معلومات وفرص الاستثمار

وتشتمل المنصة الوصول إلى معلومات التعريف بفرص الاستثمار، إضافة إلى تطبيقات لها على الهاتف المحمول، ونظام الخرائط الإلكترونية للمعلومات الجغرافية (GIS) التي تساعد المستثمرين على فهم الفرص، وسيتم دمج جميع هذه الأنظمة وربطها بمسار العمل الداخلي لهيئة الثروة المعدنية بشكل إلكتروني، إضافة إلى حفظ وتحليل كل هذه البيانات والخرائط في الخوادم ونسخها بشكل أتوماتيكي بمنصة الحوسبة السحابية للحكومة، كما ستوفر المنصة تطبيقا لمتخذي القرار والإدارة العليا يمكنهم من المتابعة المستمرة للعمليات بالكامل والبيانات المتاحة من خلال عرض مؤشرات الأداء الرئيسي KPIs.

وتمّ توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف يتكون من 4 شركات Trimble وهي شركة منفذة لذلك المشروع لأكثر من 40 شركة حول العالم، وMSA الجنوب إفريقية والمسؤولة عن التحول الرقمي Digitization، والتعامل مع البيانات الجيولوجية وGold Pyramid Group، وsmart New المقاول العام، وسيستغرق تنفيذ المشروع عامًا واحدًا من خلال الشركات وهيئة الثروة المعدنية.

وتضاف المنصة إلى الخطوات الإصلاحية التي انتهجتها وزارة البترول والثروة والمعدنية مدعومة بالتوجه الذي تتبناه الدولة المصرية نحو تحسين إدارة الموارد ومستفيدة، ما تحقق لمصر من استقرار سياسي واقتصادي وتطوير للبنية التحتية ووضعت استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بناء على رؤية متطورة ومتكاملة لتلك العملية.