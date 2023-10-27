بعد تأخير الساعة 60 دقيقة.. هل يتغير موعد مباراتي الزمالك والأهلي؟

علامات استفهام عدة، رافقت إعلان تغيير الساعة وتأخيرها 60 دقيقة، لينفجر سيلًا من الأسئلة حول مواعيد المباريات والبرامج، وهل ستتأثر بالقرار، الذي جرى تطبيقه بالتزامن مع انتظار جماهير القلعة البيضاء، مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي في دوري Nile، فيما يستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الدوري الأفريقي.

هل يتأثر موعد مباراتي الأهلي والزمالك بتغيير الساعة؟

60 دقيقة فقط كانت كفيلة بإحداث جدلًا واسعًا، خاصة بين عشاق كرة القدم، وتحديدًا قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، الذين ينتظرون رؤية مباريات العملاقين، على مستوى جميع المسابقات، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي فرضها الاتحاد الدولي، منتصف أكتوبر الجاري.

هل يتأثر موعد مباراة الزمالك وإنبي بعد تغيير الساعة؟ لن يتأثر موعد المباراة المرتقب إقامتها، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري Nile، على ملعب المقاولون العرب، بحسب تأكيد رابطة الأندية في تصريحات سابقة، إذ لم تتأثر جداول المباريات ومواعيدها بالتوقيت الصيفي أو الشتوي.

تضارب حول موعد مباراة الأهلي وصن داونز

عن تضارب موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي الدوري الأفريقي وحقيقة تغييرها بسبب التوقيت الشتوي، فإن صن داونز أعلن إقامة المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في الثالثة عصرًا بتوقيت جنوب أفريقيا، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة أيضا، بعد العودة للتوقيت الشتوي.

على مدار السنوات المنقضية، لم يفوت صن داونز فرصة إلا واستغلها لإشعال غضب الأهلي، قبل كل مباراة تجمعهما، بسبب مواعيد المواجهات، إذ يرفض المارد الأحمر دائمًا خوض المباريات عصرًا، بينما يفضل الجنوب أفريقي هذا الموعد، وهو ما حدث قبل اللقاء المرتقب، بعدما كان مقررًا إقامتها في السابعة مساء، لكن الفريق الجنوب أفريقي أعلن على صفحته الرسمية على «تويتر»، الموعد الجديد ما أثار حفيظة إدارة المارد الأحمر.

الأهلي وصن داونز لا يملكان تاريخًا طويلًا من المواجهات، لكن جميعها تحمل عديد من التحديات وكثير من الأهداف والمهارات الاستثنائية للفريقين، إذ التقى الثنائي 15 مرة، ولأنهما يعدان الأكثر شراسة في القارة السمراء، الكفة ما تزال متساوية في عدد الأهداف التي دخلت شباك الطرفين، بواقع 19 هدفًا لكل منهما، في جميع المباريات.