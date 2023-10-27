«جوتيريش».. ضمير حي في وجه السرب الغربي الداعم لجرائم الاحتلال في غزة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جوتيريش صاحب الضمير الحي.. أدان جرائم الاحتلال ورفض الإخلاء القسرى للفلسطينيين».

جوتيريش.. صاحب الضمير الحي

وقال التقرير، إن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يمكن اعتباره صاحب الضمير الحي الذي يغرد خارج السرب الغربي الداعم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وكتب جوتيريش مقالا اعتبر فيه أن مطالبة جيش الاحتلال للفلسطينيين في غزة بإخلاء منازلهم أمر خطير ومثير للقلق وله عواقب إنسانية مدمرة.

خطورة إخلاء 1.1 مليون فلسطيني

وأضاف جوتيريش في مقاله: «ينطبق أمر الإخلاء على ما يقرب من 1.1 مليون شخص وينطبق ذلك على منطقة محاصرة بالفعل وتتعرض للقصف الجوي دون كهرباء أو ماء أو طعام وينطبق ذلك على منطقة تعرضت لأضرار جسيمة في الطرق والبنية التحتية في الأسبوع الماضي مما يجعل عملية الإخلاء شبه مستحيلة في المقام الأول».