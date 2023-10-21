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«التجمع» يحيي جوتيريش: موقف من تأخر دخول المساعدات إلى غزة نبيل وشجاع

كتب:

محمد أباظة
03:32 م | السبت 21 أكتوبر 2023
حزب التجمع

حزب التجمع

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع، اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات اليومية للحرب الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبدأ الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة تكريما وتقديرا لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني المكافح والجسور، وأرواح شهداء الأمة العربية.

ووجّه سيد عبدالعال، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، باسمه وباسم أعضاء حزب التجمع، تحية الشكر والتقدير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، لموقفه النبيل والشجاع بتوجهه بنفسه لتفقد معبر رفح، وإدانته لتأخير فتحه لمرور المساعدات العربية والمصرية والدولية إلى أهالي غزة المحاصرين والمحرومين من الغذاء والماء والدواء، ومن وجود أماكن آمنة تحميهم من القصف الإسرائيلي الوحشي على بيوتهم، وعلى مستشفيات يلجأون إليها حماية من الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وتابع: «المكتب السياسي إذ يحيي أنطونيو جوتيرش ويثمّن تقديره الرفيع المستوى للدور المصري في الأزمة وتأكيده على حق مصر كدولة ذات سيادة في التصرف المسؤول تجاه حرب غزة، يبعث ببالغ أمنياته بنجاح انعقاد قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس السيسي من أجل السلام».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.